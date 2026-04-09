Robertson: "Ho avuto offerte, ma il Liverpool è tutto per me. Ora è il momento di andare"

Due titoli di Premier League, una Champions League, la FA Cup, due Coppe di Lega, un Mondiale per Club, la Supercoppa UEFA e il Community Shield. Una lista corposa, di 9 trofei nelle nove stagioni trascorse da Andrew Robertson al Liverpool, prima che il terzino scozzese dia un ultimo saluto alla Kop e ad Anfield. Come annunciato pochi minuti fa, infatti, il 32enne - che ha risentito parecchio della concorrenza con Kerkez questa stagione - saluterà al termine del campionato e da svincolato.

Un possibile colpaccio a costo zero dal 31 giugno per tutti i club interessati ad ingaggiarlo. D'altronde dal 2017 ad oggi Robertson è stato un cardine imprescindibile del Liverpool, con 373 presenze raggiunte finora, 13 gol e la bellezza di 69 assist sfornati prevalentemente dal suo piede mancino. A gennaio, tuttavia, è stato quasi sul punto di anticipare il suo addio da Liverpool dopo aver ricevuto diverse offerte (Tottenham su tutti) e accusato il minutaggio inferiore concesso da Arne Slot.

Tra poco più di un mese però verrà il momento di recidere il legame con il Liverpool, una volta per tutte. "Non è mai facile lasciare un club come il Liverpool, è stato una parte enorme della mia vita e di quella della mia famiglia negli ultimi nove anni. Ma per quanto mi riguarda, i giocatori passano, le persone cambiano, mentre ciò che resta uguale è il club e, ovviamente, i tifosi", ha dichiarato ai microfoni ufficiali dei Reds. "Ho trascorso nove anni fantastici qui. Penso sia stato ampiamente documentato, specialmente nell'ultimo anno o poco più, che ho avuto opportunità di andarmene e non le ho colte proprio per quanto sia difficile lasciare questo club. E non cambierei questa scelta per nulla al mondo".

"So però che il calcio va avanti - ha proseguito ., so che le squadre evolvono e penso che ora sia giunto il momento per me di voltare pagina e andare. Qualunque sia la mia prossima destinazione e ovunque mi porterà la carriera, guarderò sempre indietro ai ricordi incredibili legati a questa società", ha confidato Robertson. "Ho messo anima e corpo nel club per nove anni e non ho molti rimpianti. Sono cresciuto come uomo e come persona. Questo club significherà sempre tutto per me, così come i tifosi. È stato un viaggio pazzesco", la conclusione carica di un mix di emozioni contrastanti. Dopo Salah, anche Robertson leverà le tende dunque.