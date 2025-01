Ufficiale Rodrigo Battaglia torna in patria. L'ex mediano dello Sporting ha firmato col Boca

vedi letture

Rodrigo Battaglia torna in Argentina. Il Boca Juniors ha annunciato infatti di aver prelevato il mediano classe 1991 dall'Atletico Mineiro. Trasferimento a titolo definitivo per l'esperto ex calciatore di Rosario Central e Huracan, passato da un gran numero di squadre europee tra Portogallo e Spagna. Di seguito l'annuncio degli Xeneizes su Instagram.