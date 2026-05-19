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Shakhtar, rinnovano due colonne portanti: Marlon e Traoré restano nel club ucraino

Shakhtar, rinnovano due colonne portanti: Marlon e Traoré restano nel club ucrainoTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
ieri alle 21:27Calcio estero
Michele Pavese

Lo Shakhtar Donetsk continua a consolidare il proprio progetto tecnico blindando due pedine importanti della rosa. Il club ucraino ha infatti annunciato il rinnovo di contratto dell’attaccante Lassina Traoré e del difensore brasiliano Marlon Santos, confermando la volontà di dare continuità a un ciclo che, nonostante le difficoltà legate al contesto, resta competitivo a livello nazionale.

Per quanto riguarda Traoré, il nuovo accordo lo legherà allo Shakhtar fino al 30 giugno 2031. Arrivato nel giugno 2021, l’attaccante burkinabé si è imposto progressivamente come uno degli uomini chiave del reparto offensivo: in totale ha collezionato 115 presenze ufficiali con 31 gol e 23 assist. Nella stagione in corso ha contribuito con 7 reti e 6 passaggi decisivi in 19 partite, confermandosi una risorsa importante per la squadra. Con lo Shakhtar, Traoré ha già arricchito il proprio palmarès con tre titoli di campione d’Ucraina (2023, 2024 e 2026), due Coppe nazionali (2024 e 2025) e una Supercoppa (2021). Il rinnovo fino al 2031 rappresenta quindi una scelta di lungo periodo, con il club che punta a costruire attorno a lui una parte significativa del proprio futuro.

Rinnovo anche per Marlon Santos, che ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2028. Il difensore brasiliano era arrivato inizialmente nel 2021, disputando 22 partite in sei mesi prima di lasciare il club in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, con esperienze in prestito a Monza, Fluminense e Los Angeles FC. Rientrato nel luglio 2025, l'ex Sassuolo è tornato stabilmente nel gruppo, totalizzando 16 presenze in stagione con 2 assist e contribuendo alla conquista del campionato ucraino 2026 e della Supercoppa 2021.

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