Ufficiale Ucraina, Stepanenko si ritira ed entra nello staff di Maldera. Ci sarà anche Catalano

Il nuovo commissario tecnico dell’Ucraina, Andrea Maldera, ha ufficializzato la composizione del suo staff tecnico in vista dell’inizio del nuovo ciclo della nazionale. Ad affiancarlo ci saranno l’italiano Pasquale Catalano e due figure profondamente legate al calcio ucraino: Taras Stepanenko e Volodymyr Yezerskyi.

L’annuncio è arrivato in conferenza stampa presso la sede della Federazione ucraina (UAF), dove Maldera ha spiegato la filosofia alla base delle sue scelte: un gruppo di lavoro ridotto ma coeso, con un forte equilibrio tra competenze internazionali ed esperienza locale. "Questa volta ho portato meno persone con me. Accanto a me ci sarà un altro italiano, Pasquale Catalano, un mio amico e una persona con cui condivido la stessa idea di calcio e di cui mi fido molto. Ma ho voluto anche circondarmi di ucraini. Per questo nello staff ci sarà Taras Stepanenko, un uomo dai valori straordinari, molto legato al calcio ucraino e consapevole del significato della maglia della nazionale. Vorrei che riuscisse a trasmettere questi valori ai giocatori", ha dichiarato Maldera. Stepanenko ha annunciato contestualmente il suo ritiro dal calcio giocato.

Il CT ha poi aggiunto anche il nome di Volodymyr Yezerskyi: "Non è stato un mio giocatore, ma so molto di lui e ho sentito parlare delle sue qualità umane. Faremo tutto il possibile per ottenere risultati importanti".