Ufficiale Un talento 19enne è il primo acquisto dell'Hoffenheim: Lenz giocherà in Europa League

Il Bochum saluta definitivamente uno dei suoi talenti più promettenti: Cajetan Lenz lascerà il club al termine della stagione per trasferirsi all'Hoffenheim. Il centrocampista offensivo, appena 19 anni, rappresenta uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel settore giovanile del club tedesco.

Lenz ha completato infatti tutta la trafila nelle giovanili fino a firmare nell’estate 2025 il suo primo contratto professionistico. Con la prima squadra ha collezionato 32 presenze ufficiali in 2. Bundesliga, mettendo a referto 2 gol e 1 assist. A questi numeri si aggiungono 3 apparizioni in DFB-Pokal e un gettone con la formazione U21 nella Regionalliga West.

Il trasferimento all'Hoffenheim avverrà a titolo definitivo, anche se i due club hanno deciso di non rendere noti i dettagli economici dell’operazione (intorno ai 10 milioni). Il direttore sportivo Simon Zoller ha sottolineato il valore simbolico del percorso del giovane: "Cajetan è il perfetto esempio del percorso che per il VfL è fondamentale. Vogliamo formare i nostri talenti e portarli fino alla prima squadra, anche per generare valore sportivo ed economico. Ha sfruttato al meglio la sua opportunità, crescendo in modo straordinario e diventando subito titolare. Sapevamo delle sue ambizioni e gli auguriamo il meglio".

Lo stesso Lenz ha voluto ringraziare il club: "Ringrazio tutti per avermi permesso di fare questo passo. Dal settore giovanile alla prima squadra ho vissuto momenti indimenticabili, come l’esordio e il primo gol al Ruhrstadion. Porterò sempre con me questi ricordi e auguro il meglio al club. Sono sicuro che le nostre strade si incroceranno di nuovo".