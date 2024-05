Ufficiale Guilavogui è rimasto senza squadra. Il Mainz comunica che il francese non rinnoverà

Un ex calciatore della Nazionale francese è rimasto svincolato. Josuha Guilavogui, arrivato al Mainz la scorsa estate, non prolungherà il suo contratto. Il club tedesco ha ufficializzato la partenza del centrocampista 33enne questo venerdì. "Grazie Josh! Ci mancherà la tua natura sempre positiva", si legge nel comunicato ufficiale del Mainz, che quindi non ha voluto attivare l'anno extra opzionale previsto nel suo contratto.

In questa stagione, Guilavogui ha collezionato 12 presenze con 497 minuti giocati.