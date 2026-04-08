Sporting Braga-Betis Siviglia, le formazioni ufficiali: tre ex italiani dal 1', escluso Antony
È tempo di Europa League e dell'andata dei quarti di finale tra Sporting Braga e Betis Siviglia, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:45 allo Stadio Municipale degli Arsenalistas. Andiamo a scoprire allora le formazioni ufficiali e Manuel Pellegrini, allenatore dei verdiblancos, stupisce tutti lasciando in panchina l'ex Manchester United Antony.
Esclusione eccellente del brasiliano, con 5 gol e 3 assist stagionali nella competizione europea. Preferito invece Pablo Fornals con Hernandez punta centrale ed Ezzalzouli a chiudere il tridente offensivo. A centrocampo spicca l'ex Fiorentina Amrabat, mentre in difesa c'è l'ex Napoli Natan. Chiude la presenza di Pau Lopez - con un passato alla Roma - tra i pali dal primo minuto.
Sporting Braga (4-3-3): Hornicek; V.Gomez, Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi; D.Rodrigues, Gorby, Grillitsch; Gabri Martinez, Pau Victor, R.Horta.
Allenatore: Carlos Vicens.
Betis Siviglia (4-3-3): Pau Lopez; Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez; Fidalgo, Amrabat, Marc Roca; Fornals, Cucho Hernandez, Ezzalzouli.
A disposizione: Valles, Adrian, Bellerin, Diego Llorente, Sergi Altimira, Antony, Chimy Avila, Valentin Gomez, Riquelme, Deossa, Pablo Garcia.
Allenatore: Manuel Pellegrini.
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