Ufficiale Zalazar lascia il Braga: lo Sporting CP batte il Benfica e se lo aggiudica per 30 milioni

Lo Sporting Braga ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Rodrigo Zalazar allo Sporting CP. L’operazione è stata conclusa sulla base di 30 milioni di euro, una cifra importante che conferma il valore raggiunto dal centrocampista uruguaiano dopo le ultime stagioni disputate in Portogallo.

Nel comunicato viene specificato che i costi relativi al meccanismo di solidarietà FIFA legato al trasferimento saranno divisi equamente tra le due società. Un dettaglio che sottolinea la collaborazione diretta tra i club nella definizione dell’affare. Il Braga ha inoltre evidenziato come la trattativa sia stata portata avanti senza il coinvolgimento di agenti o intermediari sportivi. Il contratto di trasferimento, infatti, è stato concluso direttamente tra le due società, evitando così commissioni aggiuntive legate ai servizi di intermediazione. Per lo Sporting si tratta di un investimento significativo in vista della prossima stagione, con Zalazar considerato un rinforzo di alto livello per il centrocampo grazie alla sua qualità tecnica, alla capacità di inserimento e all’esperienza maturata negli ultimi anni tra campionato portoghese e competizioni europee.

Nel messaggio conclusivo, il Braga ha voluto salutare il giocatore ringraziandolo per "l’impegno e la dedizione" dimostrati nelle tre stagioni trascorse con la maglia biancorossa, periodo nel quale Zalazar si è affermato come uno dei protagonisti della crescita del club sia in patria sia sul palcoscenico internazionale.