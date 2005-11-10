Ufficiale José Fonte lascia il calcio a 42 anni: ha vinto un Europeo e una Nations League col Portogallo

All’età di 42 anni e dopo una lunghissima carriera che lo ha visto vincere un Europeo (nel 2016) e una Nations League (nel 2019) con il Portogallo il difensore José Fonte ha annunciato sui propri canali social l’addio al calcio giocato. Il classe ‘93, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Casa Pia, nel corso dalla sua vita calcistica ha giocato anche con Vitoria Setubal, Paços Ferreira, Estrela Amadora e Braga in patria e successivamente con Crystal Palace, Southampton e West Ham in Inghilterra e Lille in Francia oltre che per un breve periodo con il Dalian Yifang in Cina. Nel suo palmares, oltre i successi con la nazionale lusitana, ci sono anche un campionato e una Supercoppa francese e una Coppa di Lega portoghese.

"Oggi, partita 882. L'ultima. Niente è stato facile. Tutto è stato conquistato. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato un ragazzo di Penafiel a realizzare il suo sogno più grande: diventare un giocatore di calcio. Sono stati 24 anni. Quattro paesi, diversi club, una squadra nazionale. Ho sollevato trofei, anche un trofeo europeo e una Nations League per la mia nazione. Ma ciò che rimane non sono le medaglie, sono le persone. - si legge sul suo profilo Instagram - Eterna gratitudine ai miei genitori e al mio fratello, perché sono stati lì fin dal primo giorno. A mia moglie, ai miei figli, per i fine settimana che ho rubato da loro. A tutta la famiglia. Per tutti i club che ho passato, ho portato qualcosa con me. Grazie a tutti i miei colleghi, allenatori e personale. E finalmente, a Casa Pia, dove ho trovato un gruppo straordinario. A voi, tifosi, vi porto con me nel mio cuore".