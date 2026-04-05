Szoboszlai vuole restare al Liverpool: "Adoro stare qui, la mia famiglia è felice"

Il futuro di Dominik Szoboszlai sembra sempre più legato al Liverpool. Il centrocampista ungherese, arrivato tre anni fa dall’RB Lipsia per circa 70 milioni di euro, è diventato un punto di riferimento per i Reds e ora guarda avanti con la volontà di prolungare la sua esperienza ad Anfield.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero già in corso contatti tra il club e l’entourage del giocatore per discutere il rinnovo del contratto. Un segnale chiaro della fiducia reciproca e dell’intenzione di costruire un progetto duraturo.

A confermare questa direzione è stato lo stesso Szoboszlai, che non ha nascosto il suo attaccamento all’ambiente: “Adoro stare qui. La mia famiglia è felice, amo il club, i tifosi e giocare per questa squadra… e questo è tutto”, le parole riportate da Liverpool Echo. Parole semplici ma significative, che raccontano il legame ormai consolidato con il Liverpool.

Il centrocampista si è imposto come uno degli elementi chiave della rosa, contribuendo con continuità e qualità al gioco della squadra. La prospettiva di un rinnovo rafforza ulteriormente l’idea di stabilità.