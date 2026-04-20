Szoboszlai sul futuro: "Nessuna evoluzione, ma amo stare al Liverpool. Sono tranquillo"

Dominik Szoboszlai, capitano dell'Ungheria e soprattutto perno imprescindibile del Liverpool, è stato il miglior giocatore della sua squadra, seppur in una stagione parecchio deludente. La Premier League ormai è contesa da Arsenal e Manchester City, mentre i Reds si trovano a -15 dalla vetta e in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. Una caduta verticale rumorosa per i campioni d'Inghilterra in carica, un'annata storta per i giocatori di Arne Slot.

Mentre emergono rumor sul possibile blitz del Real Madrid per Szoboszlai, che ha un contratto con il club inglese valido fino all'estate del 2028. "Non c'è stata alcuna reale evoluzione, quindi non posso dire nulla di nuovo sulla situazione del mio contratto", ha dichiarato il 25enne sul suo futuro, dopo la concitata vittoria di domenica per 2-1 in casa dell'Everton. "Abbiamo ancora molte partite da giocare e sono concentrato su quelle", le parole riprese da Sky Sports UK.

"Certamente mi vedo qui a lungo termine ma, come ho detto, la questione non è più propriamente nelle mie mani", ha aggiunto il classe 2000 ungherese. "Amo stare qui, come ho ribadito più volte. Sono assolutamente tranquillo. Mancano cinque partite, poi mi riposerò, e ne ho un gran bisogno, dopo la sosta con la nazionale. Dopodiché vedremo". Insomma, a giudicare dalle seguenti dichiarazioni, Szoboszlai non sembra intenzionato a levare le tende da Anfield. E i tifosi Reds possono tirare un sospiro di sollievo.