Liverpool-PSG, Szoboszlai: "Anfield avrà un grande impatto. Noi capaci di ribaltarla"

Dominik Szoboszlai è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Paris SG. Ecco le parole dell'ungherese, convinto che i reds possano ribaltare lo 0-2 subito al Parc des Princes:

"Credo fermamente che possiamo ribaltare il risultato perché so di cosa siamo capaci e quali giocatori abbiamo. Abbiamo dimostrato più volte la mentalità giusta e ne avremo bisogno anche domani".

Sul fattore campo

"Anfield avrà un grande impatto domani, lo abbiamo visto molte volte in questa stagione, nella scorsa e in passato. Non saranno solo gli 11 giocatori o i sostituti che entreranno in campo, ma l'intero stadio".

Szoboszlai ammette che il PSG di Luis Enrique sia molto più difficile da affrontare rispetto alla squadra che aveva in campo Messi, Mbappé e Neymar:

"Ora sono una squadra diversa. Hanno delle stelle, ma non necessariamente le stesse dell'era di Kylian, Messi o Neymar. Hanno giocatori con caratteristiche diverse, in un sistema diverso. È molto difficile giocare contro di loro oggi. Sono pieni di fiducia. Siamo pronti anche se sono in vantaggio per due a zero".