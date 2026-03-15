Testa alla Fiorentina, il Rakow perde 3-1 lo scontro diretto e resta a 4 punti dalla vetta
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Il Rakow incappa in una battuta d’arresto pesante nello scontro diretto di campionato contro il Górnik Zabrze, perdendo 3-1 e fallendo così la possibilità di avvicinarsi alle vetta, distante ancora quattro lunghezze.
La partita si è messa subito in salita per i rossoblù, incapaci di contenere la determinazione dei padroni di casa. Al 79’, Ameyaw accorcia le distanze con un bel gol che riapre momentaneamente la sfida e accendendo le speranze di rimonta, ma il terzo sigillo del Górnik chiude definitivamente i giochi. Ora l'attenzione sarà tutta rivolta alla sfida di ritorno degli ottavi di Conference League contro la Fiorentina: si giocherà in Polonia, dove il Rakow tenterà di ribaltare il 2-1 subito all'andata.
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