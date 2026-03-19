Fiorentina, Vanoli: "Fatto un altro step. Siamo un gruppo, chi gioca deve conquistarsi il posto"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club viola, parlando così dopo il 2-1 al Rakow in Polonia: "Sapevamo che era una partita difficile. Non voglio trovare alibi, ma il campo ha aiutato più il loro gioco di spizzate e seconde palle. Siamo stati bravi a reagire dopo il gol e siamo stati bravi a cercare la vittoria fino alla fine. Faccio i complimenti ai ragazzi perché, giocare la partita di Cremona, venire in Polonia e ripetere un'altra prestazione del genere e fare un'altra vittoria… È un altro step. Ci sono tante cose da migliorare come sempre, ma ci siamo, abbiamo passato il turno. Era il nostro focus e il nostro obiettivo".

Voleva quasi entrare in campo per aiutare la squadra.

"Questi ragazzi hanno bisogno un po' di tenere alta la tensione, soprattutto su un campo del genere. A volte devi cambiare l'interpretazione del gioco e noi facciamo difficoltà perché siamo un po' più palleggiatori, invece dovevamo sapere di portare a casa una partita sporta, ed è quello che è successo. Sui cambi dico che siamo un gruppo che ha sempre dimostrato che chi gioca si deve conquistare il posto, anche perché c'è un campionato, c'è una salvezza e ora c'è il passaggio del turno, che è l'occasione per tutti di andare avanti".

Avete festeggiato anche con i tifosi.

"Li ringrazio, è sempre un piacere vederli in una trasferta così importante. Anche chi è entrato… Lo avevo detto, per come siamo messi noi in classifica in campionato e per come vogliamo arrivare in coppa, abbiamo bisogno di tutti. Chi entra è quasi sempre determinante, dà quel qualcosa in più. Dobbiamo essere pronti tutti, che siano 30, 5 o 45 minuti".