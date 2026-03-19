Missione quarti. Il Corriere Fiorentino in apertura: "Viola in Polonia con il Rakow"

"Missione quarti". Titola così in prima pagina il Corriere Fiorentino, che dedica ampio spazio alla Conference League e al prossimo impegno che attende i viola. La formazione di Paolo Vanoli questa sera sarà di scena in Polonia, dove sarà ospite del Rakow negli ottavi di finale di ritorno. Si riparte dal 2-1 maturato all'Artemio Franchi, che dà una spinta in più ai toscani in vista della qualificazione al prossimo turno. Un obiettivo alla portata dei viola, che puntano ad andare fino in fondo alla competizione.

La Conference del resto è un vero e proprio obiettivo per i toscani, che negli ultimi anni sono riusciti ad arrivare fino alle fasi più decisive del torneo. Nessuna distrazione con vista campionato ma solo concentrazione per l'Europa, sebbene domenica i viola siano attesi dal match contro la capolista Inter. La Fiorentina ritornerà in campo dopo soli tre giorni, visto che è reduce dal convincente 1-4 rifilato alla Cremonese in uno scontro salvezza. Un successo che, come confermato dal tecnico Vanoli, ha dato morale e fiducia ai toscani.

Vanoli dovrebbe presentarsi con un 4-1-4-1, lanciando Christensen tra i pali. Centrali Comuzzo e Pongracic, con Dodò e Parisi sugli esterni. In cabina di regia Ndour mentre Mandragora e Fabbian dovrebbero giocare più avanti, supportati da Harrison e Fazzini come esterni. Non cambia nemmeno la punta rispetto all'andata, visto che Piccoli agirà come titolare con Kean pronto a subentrare dalla panchina.