Rakow-Fiorentina, le probabili formazioni: la Viola a caccia dei quarti di finale

La strada verso i quarti di finale di Conference League passa per Sosnowiec, dove il Rakow Czestochowa ospiterà la Fiorentina alle 18:45 all'ArcelorMittal Park, con gli italiani in vantaggio per 2-1 dalla gara d'andata disputata al Franchi il 12 marzo. Il risultato dell'andata premia una Viola capace di rimontare dopo il vantaggio iniziale siglato da Brunes al 60', grazie alla rete di Ndour al 62' e al rigore trasformato da Gudmundsson al 93'. La vincente accederà ai quarti di finale, dove troverà ad attenderla una tra Crystal Palace e AEK Larnaca.

La Fiorentina vanta il record di presenze nella competizione, con 10 qualificazioni su 11 turni a eliminazione diretta disputati in Conference League: un primato che segnala la familiarità consolidata del club toscano con le fasi decisive del torneo. Il Rakow, dal canto suo, ha chiuso la fase a gironi al secondo posto con 4 vittorie e 2 pareggi, subendo appena due reti: una difesa che in questa stagione europea non ha mai ceduto davanti al proprio pubblico. La sfida si giocherà in uno stadio alternativo, l'ArcelorMittal Park di Sosnowiec, dal momento che l'impianto di Częstochowa non rispetta gli standard UEFA per le competizioni europee.

COME ARRIVA IL RAKOW - Il Rakow Czestochowa si presenta all'appuntamento in ottima condizione di classifica nell'Ekstraklasa, dove occupa le zone alte della graduatoria, e con la certezza di non aver mai perso tra le mura amiche da dicembre in questa stagione. L'ArcelorMittal Park di Sosnowiec, capace di ospitare circa 11.000 spettatori, registrerà il tutto esaurito per la gara di ritorno: un contesto che amplifica il fattore campo su cui la squadra di Tomczyk intende fare leva. Ai polacchi basta un gol di scarto per portare la doppia sfida ai tempi supplementari, e la loro solidità difensiva rende questo scenario tutt'altro che remoto. La formazione dovrebbe ricalcare quasi fedelmente quella schierata al Franchi: Zych tra i pali, difesa a tre composta da Svarnas, Racovitan e Tudor — quest'ultimo atteso al recupero dopo il problema fisico accusato nell'andata. A centrocampo agiranno Repka, Struski e Ameyaw, mentre l'unico dubbio riguarda Pienko, non al meglio della condizione fisica: in caso di forfait, il candidato naturale alla sostituzione è Adriano. Il tridente offensivo sarà formato da Lopez, Makuch e Brunes, l'attaccante autore del gol di vantaggio nella gara del Franchi.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - La Fiorentina si presenta all'ottavo di ritorno dopo il convincente 4-1 rifilato alla Cremonese nel Monday Night di Serie A, un risultato che ha portato i viola a quattro punti di distanza dalla zona retrocessione. La Conference League rappresenta l'obiettivo dichiarato della stagione: i toscani inseguono il loro primo trofeo europeo dopo le due finali perse contro West Ham e Olympiacos, episodi che hanno trasformato questa competizione in una priorità sentita nell'ambiente gigliato. L'imminente sfida di campionato contro l'Inter capolista potrebbe orientare Vanoli verso un turnover selettivo anche in vista del doppio impegno ravvicinato.[ Sul fronte delle assenze, Pongracic è squalificato e verrà sostituito al centro della difesa da Comuzzo, mentre Fortini si aggiunge alla lista degli indisponibili per infortunio insieme a Solomon e Lamptey; Rugani e Brescianini non figurano nella lista UEFA. Il modulo sarà il 4-3-3 con Christensen in porta — confermato titolare in questa fase europea — e la coppia Dodo-Parisi sugli esterni difensivi; a centrocampo le scelte sono quasi obbligate, con Mandragora, Ndour e Fabbian titolari. In attacco Piccoli è favorito come prima punta, con Kean destinato a subentrare a gara in corso; sulle fasce offensive Harrison e Fazzini sono i candidati principali, ma Braschi potrebbe rappresentare la carta a sorpresa nelle mani del tecnico.