I tifosi del Manchester City mostrano banane gonfiabili dopo la sentenza: il motivo

Si sta giocando il big match fra Liverpool e Manchester City, che è anche la prima occasione per i giocatori del City di dire la propria in campo dopo settimane nelle quali si è parlato soprattutto delle questioni extra-campo e del futuro che fa paura. Diversi tifosi del Manchester City sono stati in grado di portare in tribuna ad Anfield Road delle banane gonfiabili.

Qual è il significato delle banane gonfiabili? Come ricorda The Athletic è stata una moda ricorrente per il Manchester City che risale alla stagione 1987-88, quando la squadra era stata retrocessa in Championship. Al tempo in attacco c'era Imre Varadi, che è stato chiamato "Imre Banana" da un tifoso. Ciò ha portato un altro tifoso a portare con sé una banana gonfiabile alla partita successiva e da lì nata una tendenza che si è rimasta intatta per tutto il resto degli anni '80 e '90.

I tifosi del City in viaggio stanno chiaramente cercando di divertirsi e di ironizzare un po' di fronte alla discussione su una potenziale retrocessione in Championship anche per l'attualità, stavolta per questioni giudiziarie. Una sorta di richiamo dunque a quando la retrocessione arrivava sul campo.