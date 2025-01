Ufficiale "Leggenda per sempre": lo Shakhtar dice addio a Taras Stepanenko dopo 15 anni

Taras Stepanenko lascia lo Shakhtar Donetsk. Per l'esperto centrocampista ucraino è tempo di cominciare una nuova avventura, come ha annunciato il club sui social: "Un viaggio bellissimo e trionfante durato quasi un decennio e mezzo sta giungendo al termine. La storia di Taras Stepanenko nello Shakhtar è iniziata nel maggio 2010, quando ha firmato il suo primo contratto con i Minatori. Ha fatto il suo debutto con la squadra a luglio nella partita della Supercoppa ucraina vinta per 7-1 contro il Tavria e ha disputato 439 partite nei tornei ufficiali (288 in campionato. 76 in Champions League, 29 in Europa League, 35 in Coppa d'Ucraina, 11 in Supercoppa d'Ucraina ), con 30 gol e 25 assist a referto. In più di 100 partite Taras ha anche portato la fascia di capitano. Insieme allo Shakhtar, Stepanenko ha vinto 25 trofei: è diventato il campione d'Ucraina 10 volte, vincitore della Coppa d'Ucraina 7 volte e della Supercoppa d'Ucraina 8 volte.

Taras, grazie per questo incredibile viaggio con lo Shakhtar! Grazie per la professionalità esemplare e l'assoluta dedizione al club, per il carattere e la mentalità da vero vincitore, con cui hai ispirato i tuoi compagni sul campo, grazie per ogni partita giocata, ogni vittoria e ogni trofeo! Hai iscritto per sempre il tuo nome nella storia dello Shakhtar e nel cuore di milioni di tifosi. Ti auguriamo nuove sfide interessanti, grandi successi e risultati nella tua futura carriera sportiva e nella vita! Leggenda per sempre!".