ufficiale Arabia Saudita attiva anche nel mercato allenatori. Keizer all'Al-Shabab

Marcel Keizer trova squadra. L'allenatore olandese è stato ingaggiato dall'Al-Shabab, lo rende noto il club saudita con un comunicato ufficiale.

Altra esperienza nella penisola araba - 54 anni, ha firmato per una stagione dopo aver speso gli ultimi 4 anni negli Emirati Arabi, alla guida dell'Al-Jazira. In carriera c'è stato anche spazio per i prestigiosi club come l'Ajax e lo Sporting CP.