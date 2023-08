ufficiale Dopo James Rodriguez, il Sao Paulo accoglie anche Lucas Moura

Dopo aver ufficializzato l'ingaggio di James Rodriguez e di Pato, il Sao Paulo ha messo a segno un altro importantissimo colpo di mercato. Lucas Moura, trequartista brasiliano classe 1992 che si è svincolato dal Tottenham dopo cinque anni e mezzo trascorsi nel club londinese, torna a casa e si fa un bel regalo di compleanno anticipato. Ha firmato fino al 31 dicembre 2023.

L'avventura parigina

Nato a proprio a Sao Paulo il 13 agosto 1992, Lucas Moura ha fatto tutta la trafila del settore giovanile nella squadra Tricolor, con cui ha disputato 94 partite mettendo a segno 24 reti e 21 assist. Numeri che gli sono valsi le attenzioni dei grandi club europei e in particolare del Paris Saint-Germain, che nel 2013 decise di portarlo in Europa investendo ben 40 milioni. Un investimento ripagato in parte, visto che il giocatore è stato protagonista nei successi in patria ma mai un trascinatore: 229 presenze, 46 gol e 48 assist, prima della partenza per l'Inghilterra.

La notte magica

Con gli Spurs, Lucas Moura vive la notte più bella della carriera, quella in cui regala alla squadra all'epoca allenata da Pochettino la qualificazione in finale di Champions League con una rete che beffa l'Ajax. Alti e bassi, l'avventura si chiude con 39 gol e 27 assist in 221 presenze. Adesso sta per cominciare una nuova tappa.