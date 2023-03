ufficiale Il Benfica blinda la porta. Vlachodimos rinnova fino al 30 giugno 2027

Il Benfica ha annunciato il rinnovo di Odysseas Vlachodimos fino al 30 giugno 2027. Il portiere era sotto contratto fino al 2024 e ha quindi prolungato per altre tre stagioni. Il 28enne nazionale greco è arrivato al Lisbona nell'estate del 2018 per 2,4 milioni di euro dal Panathinaikos, diventando ben presto titolare inamovibile. Ha vinto un campionato portoghese (2018/19) e una Supercoppa, per un totale di 210 partite ufficiali.