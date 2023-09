ufficiale Il Nottingham Forest ha un nuovo portiere, è l'ex Benfica Vlachodimos

Il Nottingham Forest ha un nuovo portiere. Il club inglese ha annunciato negli scorsi minuti l'acquisto a titolo definitivo di Odisseas Vlachodimos, il portiere greco del Benfica ceduto in Premier League per circa nove milioni di sterline. Il portiere lascia così Lisbona dopo tanti anni da protagonista assoluto per tentare l'esperienza in Inghilterra.