ufficiale Il Bochum riaccoglie Schlotterbeck. Il Friburgo lo cede fino a fine stagione

vedi letture

Il Bochum riabbraccia Keven Schlotterbeck. Il difensore tedesco, 26 anni, lascia di nuovo il Friburgo e si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2024. Indosserà la maglia numero 31, lo stesso numero scelto nella seconda metà della passata stagione.

"Sono molto felice che tutto abbia funzionato e di essere di nuovo a Bochum", ha dichiarato il difensore. "La mia prima esperienza è stato molto intensa e mi ha regalato momenti indimenticabili. Ho segnato i miei primi due gol in Bundesliga con il Bochum e ho festeggiato la salvezza con la squadra e i tifosi. Mi piacerebbe rivivere queste sensazioni a maggio del prossimo anno, quindi cercheremo di fare ancora del nostro meglio".

Marc Lettau, direttore sportivo del VfL Bochum 1848, ha affermato: "A gennaio, quando Keven è arrivato al VfL per la prima volta, abbiamo ricordato le sue qualità. Ha dimostrato di essere il rinforzo che credevamo potesse essere. Schlotti ha dimostrato di essere un equilibratore, sia dentro che fuori dal campo. L'obiettivo per questa stagione non è cambiato, vogliamo restare in Bundesliga e con lui aumentano le nostre possibilità".