UFFICIALE: Leicester, ecco Casadei. L'ex Inter in prestito dal Chelsea

Cesare Casadei è un nuovo giocatore del Leicester. L'ex Inter si è trasferito in prestito dal Chelsea, ecco le prime parole: "Mi sento davvero bene, sono felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare, sono qui per vincere e fare il meglio possibile", ha dichiarato.

We have agreed a loan deal for Cesare Casadei from Chelsea until the end of the season, subject to league approval 🔵

Welcome, Cesare! 🇮🇹

— Leicester City (@LCFC) August 15, 2023