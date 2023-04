ufficiale Stindl torna a casa. Dopo l'addio al M'Gladbach, lo aspetta il Karlsruhe

vedi letture

Ufficializzata la nuova avventura di Lars Stindl, 34enne centrocampista offensivo che a giugno lascerà il Borussia Moenchengladbach al termine del suo attuale contratto, dopo 8 anni di militanza nei bianconeroverdi. Torna là dove tutto è cominciato, al Karlsruhe.

Cresciuto lì dal 2000 al 2010, è quello il club che l'ha lanciato da professionista: lo ritrova in Zweite Bundesliga, seconda serie tedesca. Ha firmato un contratto valevole per la prossima stagione, in scadenza al 30 giugno 2024.