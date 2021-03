Gladbach, Stindl: "City tra le squadre migliori al mondo, non ti lasciano ragionare"

vedi letture

Il capitano del Borussia Monchengladbach Lars Stindl è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland dopo la sconfitta in Champions League contro il City. Queste le due dichiarazioni: "Abbiamo giocato contro una delle migliori squadre al mondo, e abbiamo creato poche occasioni perché loro sono stati ancora una volta incredibilmente bravi. Abbiamo comunque avuto qualche chance, che non siamo però riusciti a concretizzare. Loro sono stati migliori di noi nei centottanta minuti: non ti lasciano né il tempo né lo spazio per pensare la giocata".