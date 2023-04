ufficiale Storico addio a Mönchengladbach, capitan Stindl saluta il Borussia dopo 8 anni

Il Borussia Moenchengladbach ha annunciato un addio di peso dalla propria rosa in vista della prossima stagione. Dopo 8 anni si separano infatti le strade con il capitano Lars Stindl, centrocampista offensivo classe '88 che dal 2015 veste la maglia dei bianconeri di Germania. A ufficializzare la chiusura della sua avventura lo stesso calciatore in un video del club in cui informa che il suo contratto (in scadenza tra due mesi e mezzo) non sarà rinnovato.