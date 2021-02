M'gladbach, Stindl: "Sconfitta meritata contro una squadra eccezionale"

Lars Stindl, centrocampista del Borussia M'gladbach, non trova alibi alla scofitta subita nell'andata degli ottavi di finale di Uefa Champions League contro il Man.City. Questa la sua analisi del match: "Dobbiamo ammettere che abbiamo meritato di perdere, abbiamo commesso troppi errori basilari nelle nostre uniche mezze occasioni create. Abbiamo difeso bene contro una squadra eccezionale come il Man.City, ma in fase di possesso non siamo stati abbastanza coraggiosi. Creare occasioni contro un avversario così non è assolutamente facile, ma ci abbiamo messo del nostro prendendo decisioni sbagliate quando ci hanno concesso qualche spazio in più. Dobbiamo ritrovarci e provare a ribaltare la situazione nel match di ritorno. Sebbene le cose non stiano andando

nel verso giusto, abbiamo già affrontato situazioni come questa in passato e sono certo che riusciremo ad uscirne".