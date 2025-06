Il possibile maxi scambio fra Napoli e Liverpool che potrebbe fare felici tutti

La voce ha iniziato a circolare. E chissà che con l'avanzare dell'estate non possa prendere consistenza. Che Victor Osimhen sia destinato a lasciare nuovamente il Napoli è un dato di fatto, dopo l'avventura al Galatasaray dell'ultima stagione.

Ed in questo senso attenzione alla pista Liverpool, società che dopo aver infranto i record di spesa della Premier League piazzando il colpo Florian Wirtz potrebbe muoversi seriamente per il centravanti nigeriano. L'idea a cui facciamo riferimento è quella di uno scambio per abbassare o addirittura azzerare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro presente nel contratto di Osimhen, con Federico Chiesa e Darwin Nunez diretti in Campania. Un'operazione da fantamercato ad oggi, che però a ben guardare farebbe tutti felici.

Il Napoli, che così chiuderebbe la lunga questione Osimhen mandando il giocatore lontano dalla Serie A, evitando quindi la possibile beffa Juventus e portandosi a casa due giocatori di primo piano da aggiungere alle rotazioni di Conte. Osimhen stesso, che continuerebbe a giocare ad alti livelli in Europa mettendo a tacere le insistenti voci dalla Saudi Pro League (campionato a cui ha già detto no più di una volta). Il Liverpool, fautore dell'operazione. Darwin Nunez che andrebbe a vivere una nuova esperienza dopo le tante critiche dell'ultimo anno. Federico Chiesa, reduce da un'annata con più panchine che presenze, che potrebbe finalmente tornare protagonista. E pure Gennaro Gattuso e l'Italia tutta, col figlio d'arte che potrebbe rientrare prepotentemente nel giro azzurro.