Ufficiale El Ropero Santander lascia il Nacional: gli uruguaiani non gli rinnovano il contratto

Ricordate Federico Santander? El Ropero, l'attaccante paraguaiano che il Bologna portò in Italia nel 2018 e che poi ha vestito anche la maglia della Reggina, ha disputato l'ultima stagione in Uruguay, con la maglia del Nacional.

Classe 1991, Santander ha dimostrato di essere ancora un bomber affidabile: 9 reti e 2 assist in 29 partite tra tutte le competizioni, però, non gli sono serviti per convincere la dirigenza del club uruguaiano a rinnovargli il contratto.