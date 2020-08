VIDEO - Manchester City, Guardiola: "Per vincere la Champions devi battere tante squadre"

Pep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto al termine del match vinto contro il Real Madrid: "La cosa più importante oggi e non aver commesso errori in difesa. In questa competizioni se sbagli ti puniscono. Per vincere la Champions devi battere tante squadre forti. Abbiamo eliminato il Real Madrid, sappiamo di aver battuto un'ottima squadra, hanno vinto tre Champions di fila".