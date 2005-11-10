Viking, Tripic fa espellere Olise ed esulta: "Ha perso la pazienza, ho vinto il duello"

Zlatko Tripic è il calciatore del Viking che ha provocato l'espulsione e la reazione di Michael Olise, favorendo così la rimonta sul Bayern Monaco. Intervistato da TV2, il norvegese ha espresso tutta la sua soddisfazione, senza nascondersi: "È fantastico che uno come lui, che molto probabilmente un giorno vincerà il Pallone d'Oro, si arrabbi con un ragazzo dell'Oftebro e del Lyngdal (contea di Agder, ndr). Non avrebbe dovuto aspettarsi di sentirsi troppo a suo agio qui".

Poi rincara la dose

Non contento Tripic prosegue: "Quando sono riuscito a distrarlo da ciò che sa fare meglio, alla fine ha perso la pazienza e mi ha tirato la palla in faccia. Sento di aver vinto quel duello contro di lui". Parole che non faranno sicuramente piacere a Max Eberl, che nel post-gara lo ha criticato aspramente, definendolo un "bastardo" per il comportamento che ha avuto.