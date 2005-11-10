Wanda Nara punge Icardi: "Vendo la sua maglia della Nazionale a 12 euro, poco usata"

Wanda Nara torna a lanciare una frecciata all'ex marito Mauro Icardi. La modella e imprenditrice ha messo in vendita sul proprio sito una maglia originale dell'Argentina indossata dall'attaccante, accompagnando l'annuncio con una descrizione ironica che sembra prendere di mira la carriera del calciatore con la nazionale.

L'annuncio ironico sulla maglia di Icardi

La relazione tra i due, terminata nell'ottobre 2024 in un clima tutt'altro che sereno, continua a essere segnata da frecciate reciproche. Questa volta è stata Wanda Nara a provocare l'ex marito, facendo riferimento alle sue poche presenze con l'Albiceleste: appena otto partite. La maglia è stata pubblicata sul portale di vendita online wandashop.com.ar al prezzo di 20.000 pesos argentini, equivalenti a circa 12 euro. Nell'annuncio compare la descrizione "Maglia originale di un ex giocatore, poco usata". Sebbene sul retro siano chiaramente visibili il numero 9 e il nome Icardi, il nome dell'ex attaccante dell'Inter non viene citato esplicitamente nel testo.

Il riferimento al Mondiale del 2018

Un altro dettaglio rende la provocazione ancora più evidente: la divisa risale al 2018, anno dei Mondiali in Russia, competizione alla quale Icardi non partecipò. L'inserzione prevedeva inoltre la possibilità di pagare a rate senza interessi e uno sconto del 15% con carta di debito. Icardi, attualmente senza squadra, non ha ancora chiuso i conti con il passato, almeno sul fronte personale. E la nuova iniziativa di