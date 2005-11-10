Wanda Nara senza freni: “Impara a s... come me”. Lite social con la nuova compagna di Icardi

“Impara a succhiare c... come me, così ti andrà meglio”. È uno degli insulti rivolti da Wanda Nara a Eugenia 'China' Suárez, attuale compagna di Mauro Icardi, nel corso di uno scontro social dai toni particolarmente accesi. L'ex moglie dell'attaccante argentino del Galatasaray ha pubblicato tre stories su Instagram per rispondere all'attrice, che a sua volta l'aveva attaccata poche ore prima. Al centro della vicenda, ancora una volta, il complicato rapporto tra Icardi e Wanda Nara, ma anche una serie di accuse reciproche che coinvolgono i figli, le precedenti relazioni e questioni economiche.

Da dove nasce la lite: le parole di China Suárez

A riaccendere le tensioni è stata la diffusione, sulla televisione argentina, di un video registrato il 6 novembre durante un intervento della polizia nella proprietà di Icardi a Nordelta. Nelle immagini si sentono gli insulti rivolti da Wanda Nara alla nuova compagna dell'ex marito. China Suárez ha replicato su Instagram, prima rivendicando la propria carriera e poi attaccando direttamente Wanda: “E ormai è superato anche il ‘vuoi essere come lei’. Come chi? Io sono MILIONARIA, ma nella vita. Ogni notte appoggio la testa sul cuscino e dormo tranquilla. Non ho precedenti penali, non manipolo i miei figli per allontanarli dall'altro genitore, non rovino la vita ai miei ex. Che cosa potrei invidiare a una persona del genere? Niente. Una persona talmente povera che l'unica cosa che ha da offrire sono i soldi (dei suoi ex) . Io, quel poco o tanto che possiedo, me lo sono GUADAGNATO lavorando da quando avevo sei anni. ‘Non hai dignità’, mi dice una ‘donna’ che offre automobili in cambio di un matrimonio con lei. Usate un po' il cervello, almeno un pochino”.

La risposta di Wanda Nara: tre Stories volgari

Non si è fatta attendere la replica di Wanda, che ha dedicato alla rivale tre Stories, chiamando indirettamente in causa anche Icardi e Benjamín Vicuña, precedente compagno dell'attrice. Nel primo messaggio, la showgirl argentina ha accusato China Suárez di aver approfittato economicamente delle proprie relazioni: “La donna di successo ha venduto una casa che aveva comprato estorcendo e truffando il cileno. Siccome i soldi non le bastavano, ha chiesto allo scemo, che aveva bisogno di una famiglia in Turchia, la differenza necessaria per diventare proprietaria di una casa a San Jorge. E così se n'è andata a vivere in Turchia in cambio di denaro. I tuoi successi non ti hanno permesso di comprarti nemmeno una cuccia per cani. Impara a succhiare cazzi come me, così ti andrà meglio. Il mio talento mi ha permesso di tenere i miei figli lontani dalla violenza. Tu invece continui a stare zitta, sottomessa, devota al maschio, vedendo che i tuoi stessi figli vivono la stessa situazione. Ti consiglio di cominciare a succhiare cazzi e ad allontanarti dal danno”.

La seconda stories è ancora più lunga e comprende nuovi attacchi personali, oltre a riferimenti alle questioni patrimoniali legate alla separazione da Icardi: “Qualcuna che sta accanto a una persona che l'ha definita sciatta, da quattro soldi, maleodorante e cattiva madre parla della poca dignità che avrei io. Mostra il video completo, oppure non vuoi che i tuoi figli scoprano quello che vivono i tuoi? Vediamo se i loro papà ti costringono a prendertene cura e ti portano in tribunale. Sei talmente disperata e affamata che accetti tutto. Ti presti a testimoniare quando non eri presente, ti presti a testimoniare quando vogliono togliere i figli a una madre, ti metti con tutti gli uomini dell'Argentina, eccetera. Alcune di noi hanno più dignità. E sì, possiedo il 50%, perché con me sono diventati milionari, mentre al tuo fianco sono andati tutti in rovina. Occupati di casa mia e tienila pulita, tutti commentano quanto sei sporca. Mantieni l'ordine che è mio. Ringrazia, poveraccia, perché vivi grazie a quello che ho fatto guadagnare a quell'uomo pieno di rancore, che ti fa persino nominare il mio ex. Sei proprio devota a lui”.

Infine, Wanda Nara ha concluso il proprio intervento sostenendo che dietro le pubblicazioni di China Suárez ci sarebbe in realtà lo stesso Icardi, accusato di aver utilizzato la nuova compagna per alimentare lo scontro: “Sono stata dodici anni accanto a quello che adesso tu veneri. Immagina quanto lo conosco bene: so perfettamente che ancora una volta ti ha usata. Questa volta per Instagram, perché altrimenti non saresti proprio tu, così inutile, a parlare di persone sposat e nemmeno di un mio ex. È talmente evidente che dietro c'è lui. Che si faccia una ragione della fine della nostra storia. Aiutalo". Un nuovo capitolo della separazione tra Icardi e Wanda Nara, che continua a produrre polemiche pubbliche anche a distanza di tempo dalla fine del loro matrimonio. Le accuse contenute nei messaggi restano, naturalmente, dichiarazioni delle due protagoniste e non fatti accertati.