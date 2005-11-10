Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Yaya Touré diventa il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava: i dettagli del contratto

Yaya Touré diventa il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava: i dettagli del contratto TUTTOmercatoWEB
© foto di Imago/Image Sport
Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 16:08Calcio estero

Yaya Touré è il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava. La dirigenza del club slovacco ha raggiunto un accordo per un contratto triennale (fino al 2029) con il 43enne che ha trascorso vari anni della sua carriera da calciatore tra Barcellona, Manchester City e Monaco tra le altre.

L'ex straordinario centrocampista ha vissuto il periodo più glorioso della sua carriera calcistica in Premier League, all'Etihad Stadium, dopo aver precedentemente militato nel club blaugrana. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, è passato senza sosta alla carriera di tecnico in panchina.

Ha fatto esperienza come tecnico nell'Academy del Tottenham e ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al fianco di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale dell'Arabia Saudita. A partire dalla prossima stagione, Yaya Touré guiderà il club più titolato della Slovacchia, lo Slovan Bratislava, vincitore del record di 32 titoli nazionali.

Articoli correlati
Touré allo Slovan svela: "Ho lavorato con Mancini, ma volevo un progetto tutto mio"... Touré allo Slovan svela: "Ho lavorato con Mancini, ma volevo un progetto tutto mio"
Da vice di Mancini al campionato slovacco, Yaya Touré sarà il tecnico dello Slovan... Da vice di Mancini al campionato slovacco, Yaya Touré sarà il tecnico dello Slovan Bratislava
Yaya Toure vicino allo Slovan Bratislava. L'ultima esperienza in panchina al fianco... Yaya Toure vicino allo Slovan Bratislava. L'ultima esperienza in panchina al fianco di Mancini
Altre notizie Calcio estero
Stecca al Real, ma il Fulham lo vuole in panchina: contatti avanzati con Arbeloa Stecca al Real, ma il Fulham lo vuole in panchina: contatti avanzati con Arbeloa
Touré allo Slovan svela: "Ho lavorato con Mancini, ma volevo un progetto tutto mio"... Touré allo Slovan svela: "Ho lavorato con Mancini, ma volevo un progetto tutto mio"
Yaya Touré diventa il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava: i dettagli del contratto... UfficialeYaya Touré diventa il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava: i dettagli del contratto
L'Atletico flirta, Cucurella risponde: "I miei agenti sanno già che non devono dirmi... L'Atletico flirta, Cucurella risponde: "I miei agenti sanno già che non devono dirmi nulla"
Brighton, 30 milioni non bastano per Vuskovic: De Zerbi chiede oltre il doppio per... Brighton, 30 milioni non bastano per Vuskovic: De Zerbi chiede oltre il doppio per cederlo
Salah-Fenerbahce? L'agente: "Io e lui non discutiamo del futuro con persone non coinvolte"... Salah-Fenerbahce? L'agente: "Io e lui non discutiamo del futuro con persone non coinvolte"
Sullivan nell’occhio del ciclone, svolta West Ham: Kretinsky azionista di maggioranza... Sullivan nell’occhio del ciclone, svolta West Ham: Kretinsky azionista di maggioranza
Pogba sicuro: "Con Carrick allo United si respira un'aria diversa, un'altra energia"... Pogba sicuro: "Con Carrick allo United si respira un'aria diversa, un'altra energia"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si insiste per Dibu Martinez, l’alternativa è Oblak. Per la difesa oltre a Lucumi c’è anche Gila, su cui però il Napoli è in vantaggio. A centrocampo pressing su Kessié. Inter, il punto su Solet e Frattesi
Primo piano
Immagine top news n.0 Palestra-Inter, tutto quello che c'è da sapere: la richiesta dell'Atalanta, l'offerta e le sirene estere
Immagine top news n.1 In che modo Carnevali potrebbe mai riavvicinare Vlahovic alla Juve? Dipende solo dal serbo
Immagine top news n.2 Sassuolo, le prime parole di Aquilani: "Un onore essere qua. Mi sento pronto per la Serie A"
Immagine top news n.3 Roma, Dybala chiaro: "Non ho ancora deciso il mio futuro. Mi piacerebbe l'Instituto"
Immagine top news n.4 Ancelotti: "Triste un Mondiale senza Italia. Guardiola nuovo ct? Sarebbe un gran colpo"
Immagine top news n.5 La storia è incredibile: Balogun trascina gli USA ma non doveva nascere a New York...
Immagine top news n.6 Pulisic fuori all'intervallo di Usa-Paraguay: infortunio al polpaccio, ma lui tranquillizza tutti
Immagine top news n.7 Pulisic assist, Balogun mattatore: Stati Uniti super al debutto, Paraguay battuto 4-1
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dibu Martinez alla Juve anche con Carnevali: poi il resto. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter 'rischia' di aver già finito il suo calciomercato a giugno
Immagine news podcast n.2 Mancini, Baldini o Conte? A che punto è la corsa per il nuovo ct azzurro?
Immagine news podcast n.3 Sarà anche il Mondiale degli svincolati in cerca di contratto: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Juve attivissima sul mercato. Dal Dibu a Sorloth fino alle uscite: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Carnevali possibile alter ego di Marotta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Braglia: "Carnevali vale Marotta. E con una dirigenza tutta italiana..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, De Paola: "Il doppio incarico è quello che darà la svolta a Carnevali"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Glasner-Milan in stallo, i dubbi di Dybala e le parole di Aquilani: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Inter su Hornicek? Lui intanto parla così: "Mi rende molto felice essere accostato a top club"
Immagine news Serie A n.3 Besiktas, Italiano punta Di Gregorio per la porta: la Juve vuole 15 milioni. I dettagli
Immagine news Serie A n.4 Juve, svolta sul caso plusvalenze: la Corte UE deciderà sulle squalifiche di Agnelli e Arrivabene
Immagine news Serie A n.5 Venezia su Gomes del Real Saragozza. Arantegui: "Non regaleremo nessun giocatore"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, frenata sul progetto di riqualificazione del Flaminio: i dettagli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, il Sindaco Pizza: "Ai tifosi ho promesso che faremo di tutto per un nuovo stadio"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, Gorgone batte Andreoletti: sarà lui il successore di Castori
Immagine news Serie B n.3 Hellas Verona, via Montipò e Suslov: Celtic su Bowie, attesa per Belghali
Immagine news Serie B n.4 Modena, ecco il nuovo allenatore: accordo biennale con Daniele Galloppa
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Guerri: "Vogliamo restituire il sogno Serie A a Castellammare"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Belloni dopo il rinnovo: "Possiamo raggiungere tanti altri grandi obiettivi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Monopoli, Laricchia apre al ritorno: "Mi è tornata la voglia di fare calcio"
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, Lauriola su Mangia: "Merita di tornare ai livelli che gli competono"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Sow al Basilea per 600mila euro: contratto quadriennale
Immagine news Serie C n.4 Cavese, Filippi dopo il rinnovo: "Orgoglio e responsabilità. Lavoreremo per i nostri tifosi"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Massi: "Obiettivo salvezza, purtroppo trattative solo con stranieri"
Immagine news Serie C n.6 Desenzano, depositata la domanda d'iscrizione. Gare interne al 'Corioni' di Ospitaletto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Brasile-Marocco, debutto insidioso per Ancelotti
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Messico-Sudafrica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostici Mondiali
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Women, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Marta Mascarello
Immagine news Calcio femminile n.2 La Serie A Women entra nella European Leagues. Cappelletti: "Grande traguardo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Altro rinnovo in casa Ternana Women: Regazzoli firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.4 Sorteggiati i gironi del Round 1di qualificazioni all'Europeo per l'Italia U19 e U17: le avversarie
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia femminile verso gli spareggi per i Mondiali: i possibili incroci, il fattore campo e la variabile Ranking
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Gama: "Percorso con luci e ombre, ma l'obiettivo è vicino"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mister promozione: l'incredibile storia di Marco Gaburro Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 W gli Azzurrini, W Baldini: siamo così certi che siamo pronti a cambiare?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 Kingsley Coman, vinti tutti i campionati giocati tranne uno. Con la Francia solo secondo
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo D del Mondiale 2026
Newsticker
07:10 Usa travolgenti al debutto: Paraguay battuto 4 a 1. Pareggio per il Canada
12/06 È ufficiale, Carnevali è il nuovo ad e dg della Juventus: «Orgoglioso e onorato»
12/06 La Fifa doppia i ricavi delle Olimpiadi
12/06 Il Messico e la Corea del Sud vincono all’esordio
11/06 Al via la partnership tra Radio24 e Dazn Italia tra simulcast, crossover editoriali e digitali