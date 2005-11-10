Ufficiale Yaya Touré diventa il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava: i dettagli del contratto

Yaya Touré è il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava. La dirigenza del club slovacco ha raggiunto un accordo per un contratto triennale (fino al 2029) con il 43enne che ha trascorso vari anni della sua carriera da calciatore tra Barcellona, Manchester City e Monaco tra le altre.

L'ex straordinario centrocampista ha vissuto il periodo più glorioso della sua carriera calcistica in Premier League, all'Etihad Stadium, dopo aver precedentemente militato nel club blaugrana. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, è passato senza sosta alla carriera di tecnico in panchina.

Ha fatto esperienza come tecnico nell'Academy del Tottenham e ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al fianco di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale dell'Arabia Saudita. A partire dalla prossima stagione, Yaya Touré guiderà il club più titolato della Slovacchia, lo Slovan Bratislava, vincitore del record di 32 titoli nazionali.