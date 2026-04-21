Ziyech torna in campo, il sogno Mondiale resta. Ma manca dalla nazionale da quasi 2 anni

Hakim Ziyech è tornato ad allenarsi con il Wydad Casablanca dopo circa due settimane di assenza, segnando un passo importante verso il rientro in campo. Il fantasista marocchino si era fermato in seguito a un infortunio rimediato nella sconfitta contro il FUS Rabat (0-1) all’inizio di aprile. Subito dopo il problema fisico, aveva lasciato temporaneamente il Marocco per recarsi nei Paesi Bassi, dove ha seguito un programma specifico di cure e riabilitazione in una struttura specializzata.

Ora Ziyech ha ripreso a lavorare con il gruppo, tornando ad allenarsi in maniera progressiva sotto la guida dello staff tecnico del Wydad, recentemente rinnovato. Un passaggio fondamentale nel suo percorso di recupero, che potrebbe consentirgli di tornare a disposizione già nel prossimo impegno di campionato. Il suo rientro arriva in un momento delicato per il club di Casablanca, reduce da una serie di risultati negativi e a secco di vittorie da diverse partite. In questo contesto, il Wydad punta molto sull’esperienza e sulla qualità del suo ex giocatore di Chelsea per rilanciare la fase offensiva e ritrovare slancio nella parte finale della stagione.

Per Ziyech, ricordiamo, le speranze di disputare il Mondiale sono praticamente prossime allo zero: manca dal gruppo della nazionale nordafricana dal settembre 2024.