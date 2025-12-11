Coppa d'Africa, Marocco con Hakimi ma senza Ziyech. Ci saranno anche Masina e Diaz

Il Marocco ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per la Coppa d’Africa 2025, che disputerà in casa dal 21 dicembre al 18 gennaio. Il commissario tecnico Walid Regragui ha confermato i principali protagonisti del progetto, puntando sull’obiettivo di riportare la sua squadra sul tetto del continente dopo quasi cinquant’anni.

Nonostante un infortunio alla caviglia rimediato a novembre contro il Bayern Monaco in Champions League, Achraf Hakimi è stato incluso tra i convocati e potrebbe essere già disponibile per la gara inaugurale contro le Comore. Tra i nomi di spicco figurano anche Romain Saïss, Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi e Brahim Diaz, confermando il nucleo dei leader della squadra.

Il Marocco punta anche sui giovani talenti: fanno il loro ingresso in nazionale giocatori come Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) e Chemsdine Talbi (Sunderland). Tra i rinforzi provenienti dalla Ligue 1, oltre ad Hakimi, c'è anche il difensore Hamza Igamane, quest’ultimo inserito tra i due riservisti a causa di un problema fisico.

Assenti invece due elementi storici della selezione, Sofiane Boufal e Hakim Ziyech, che non faranno parte della spedizione. La lista completa comprende i portieri Yassine Bounou, Munir El Kajoui ed El Mehdi Al Harrar, difensori tra cui Mazraoui, Masina e Salah-Eddine, centrocampisti come Sofyan Amrabat, Targhalline e Bilal El Khannouss, e attaccanti con En-Nesyri, El Kaabi e Ben Seghir.