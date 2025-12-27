"Il suo alluce destro è meglio di tutto il Marocco": l'uscita tranchant del fratello di Ziyech

Sotto i fischi del pubblico dello stadio Moulay-Abdallah di Rabat al triplice fischio finale, il Marocco ha concesso un deludente pareggio contro il Mali (1-1) ieri sera, in occasione della 2ª giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa 2025. Dopo un primo tempo complessivamente ben controllato, i Leoni dell’Atlante hanno rallentato nella ripresa e si sono fatti raggiungere su rigore da Sinayoko dopo quello di Brahim Diaz.

"È una realtà: abbiamo commesso molti errori tecnici sui cross, anche sui calci piazzati, che non sono stati battuti molto bene. Dobbiamo aumentare il nostro livello tecnico", ha ammesso il CT Regragui dopo la partita in conferenza stampa. Qualità tecnica che ad esempio potrebbe garantire un giocatore d'esperienza comprovata come Hakim Ziyech, ma l'ala di 32 anni in forza al Wydad non viene convocato né visto da settembre 2024.

Uno smacco, specialmente per chi ritiene che l'ex Chelsea potesse chiaramente dare un contributo alla Nazionale marocchina. "Il suo alluce destro è meglio di tutta la nazionale", ha punzecchiato un fratello di Hakim Ziyech dopo l'1-1 con il Mali, stando a quanto riportato da Afrik Foot. Un'uscita pubblica che rischia di infastidire l'allenatore dei Leoni dell'Atlante, che da mesi insiste sulla compattezza di squadra per riuscire a vincere l'edizione della Coppa d'Africa 2025. Secondo attente ricostruzioni, ad ogni modo, l'ex esterno offensivo del Chelsea non sarebbe stato chiamato da Regragui per via di una condizione fisica scarsa.