Un talento al giorno, Tian Nai Koren: il 2009 che ha stupito la Youth League

Tra i grandi protagonisti della finale di Youth League, Tian Nai Koren è un talentuoso centrocampista offensivo sloveno, nato il 31 luglio 2009, considerato una delle promesse più brillanti del calcio sloveno. Cresciuto nel settore giovanile del NK Maribor, dove ha debuttato in prima squadra giovanile, è stato acquistato dal Club Brugge nell’agosto 2025 per circa 1,2 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2028. A soli 16 anni si è integrato subito nella squadra riserve Club NXT nella Challenger Pro League e nell’Under 19, vestendo la maglia numero 85. Figlio dell’ex capitano della nazionale slovena Robert Koren, Koren gioca prevalentemente come trequartista o ala sinistra, con piede destro, e ha già esordito nelle nazionali giovanili Under 17 e Under 19.

Il suo cammino in Youth League è stato straordinario: 11 partite, 896 minuti, 2 gol e 2 assist. Ha guidato i belgi in una storica cavalcata fino alla finale, segnando un gol chiave nei quarti contro l’Atlético Madrid (vittoria 0-4) e fornendo l’assist per il rigore del vantaggio in semifinale contro il Benfica (3-1, 17 aprile 2026), dove è stato il più giovane in campo. Nella finale del 20 aprile contro il Real Madrid ha disputato tutti i 90 minuti e servito l’assist del temporaneo 1-1, prima della sconfitta ai calci di rigore, confermando il suo ruolo di trascinatore nonostante l’età.

Nome: Tian Nai Koren

Data di nascita: 31 luglio 2009

Nazionalità: sloveno

Ruolo: trequartista

Squadra: Club Brugge

Assomiglia a: Hakim Ziyech

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