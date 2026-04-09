Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza

Sarà lo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza a ospitare, domenica 24 maggio alle ore 18, la finale di Coppa Italia Women. Sarà l’evento conclusivo di una stagione appassionante, che vedrà di fronte – come accaduto a Como lo scorso anno – Juventus e Roma, con le bianconere prima squadra nominata dopo il sorteggio che si è svolto nella sede della FIGC. Le formazioni di Max Canzi e Luca Rossettini si giocheranno un trofeo per la terza volta in questa stagione, con la Juventus che ha già vinto la Serie A Women’s Cup a settembre a Castellammare di Stabia e la Supercoppa Women a Pescara lo scorso 11 gennaio.

La finale della Coppa Italia tornerà a giocarsi in Veneto a distanza di 11 anni dall'ultima volta, con il Brescia che nel 2015 superò 4-0 il Tavagnacco grazie ai gol di Daniela Sabatino, Cristiana Girelli, Martina Rosucci e Stefania Tarenzi, quest'ultima attualmente giocatrice proprio del Vicenza.

Lo stadio ‘Menti’ ha ospitato recentemente anche la Nazionale femminile, nel match di qualificazioni al Mondiale disputato lo scorso 7 marzo contro la Danimarca (1-1).

La finale di Coppa Italia Women sarà trasmessa su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW. Nelle prossime settimane verranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti e le procedure di accreditamento per i media, i possessori di tessere CONI/FIGC e le persone con disabilità.