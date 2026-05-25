Basic lascia la Lazio e va al Venezia, ci siamo: è in città per le visite mediche

Ora ci siamo: Toma Basic è pronto a lasciare la Lazio per ripartire dal Venezia nella prossima stagione. Il centrocampista, come riporta Sky Sport, è in città dalla serata di ieri assieme al suo agente Adrian Ailaj per completare gli ultimi dettagli riguardo al trasferimento in Laguna.

Nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto con il Venezia. Ricordiamo che Basic è a scadenza di contratto con la Lazio e lascerà la Capitale a parametro zero il prossimo 30 giugno. Si tratta dunque del primo colpo del Venezia dopo il ritorno trionfale in Serie A e dopo la cessione da record di Doumbia in Portogallo.

Il centrocampista in uscita dalla Lazio si sottoporrà già nella giornata di oggi alle visite mediche per unirsi al Venezia. Per quanto riguarda la durata del contratto che sta per firmare, l'accordo prevede un triennale con opzione per il quarto anno.