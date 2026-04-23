Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"

Il campionato di Serie A Women deve ancora concludersi, ma la Fiorentina Femminile sta già programmando il futuro. Di oggi un annuncio, quello del rinnovo del tecnico Pablo Pinones-Arce (che alle ore 20:00 sarà in diretta su Radio FirenzeViola, ospite della trasmissione L'altra metà della Viola): nuova scadenza, fissata al 30 giugno 2028.

Il tutto, commentato ai canali ufficiali del club dal DS Simone Mazzoncini: “Abbiamo deciso di rinnovare l’accordo con Mister Pinones Arce per dare continuità al nostro progetto. All’inizio della scorsa stagione il club ha preso la decisione di puntare su un profilo estero, con metodologia e mentalità differente. L’obiettivo è quello di costruire un progetto di ampio respiro, a cui serve tempo e lavoro.

Durante questa stagione abbiamo visto un indirizzo positivo, c’è stata qualche innegabile battuta d’arresto ma visti i tanti cambiamenti era da considerare nell’ambito di una costruzione a lungo termine. Vogliamo dare continuità al lavoro svolto per poter sviluppare le idee e la visione che il club ha per la squadra femminile. Un aspetto fondamentale che voglio sottolineare è il fil rouge che dall’Academy arriva fino alla prima squadra. Abbiamo inserito due ragazze giovani in rosa e Mister Pinones Arce punta molto allo sviluppo del nostro settore giovanile: questa è una pietra miliare su cui costruire il futuro”.