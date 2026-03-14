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Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women

Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A WomenTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:00Calcio femminile
Tommaso Maschio

Non c’è tregua per il calcio femminile. Dopo gli impegni delle nazionali e il turno infrasettimanale dedicato alla Coppa Italia torna infatti in campo anche la Serie A Women con una tre giorni di gare che ha causato qualche polemica vista la collocazione della sfida fra Sassuolo e Inter. La gara infatti si giocherà di lunedì alle 12:00, non l’orario migliore sia per il pubblico allo stadio sia per quello a casa, dovuto alla concomitanza nella stessa giornata – a partire dalle ore 17:00 – a Firenze del ‘Women4football’ nel corso del quale saranno premiate le migliori della passata stagione.

Sfide d’alta classifica - Saranno tre le sfide principali nella parte alta della classifica di Serie A Women. Sabato il Napoli avrà l’occasione di agganciare momentaneamente il terzo posto ospitando in casa una Lazio che è appena un punto indietro in classifica. Si tratta di uno scontro diretto per provare a insediare le tre big che al momento sarebbero qualificate alle prossime coppe europee. Domenica invece Juventus e Roma avranno di fronte due squadre che finora anno piuttosto deluso e sono all’ultima chiamata per non dire addio alle residue speranze europee: le bianconere se la vedranno infatti con il Milan, mentre le giallorosse con la Fiorentina.

Scontri salvezza - Giornata importante anche in chiave salvezza con lo scontro diretto fra Parma e Genoa in cui le rossoblù non possono sbagliare per non rischiare di perdere troppo terreno dal quel penultimo posto che garantisce la permanenza in Serie A. ad approfittarne potrebbero essere Ternana Women e Sassuolo che però non hanno impegni sulla carta semplici: le umbre infatti se la vedranno in casa di un Como Women che ha ancora sogni di gloria, mentre come detto le emiliane se la vedranno con la seconda forza del campionato.

SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA
Sabato 14 marzo
Parma-Genoa ore 12:30
Napoli Women-Lazio ore 15:00
Domenica 15 marzo
Como Women-Ternana Women ore 12:30
Juventus-Milan ore 14:00 (Diretta RaiSport)
Roma-Fiorentina ore 18:00
Lunedì 16 marzo
Sassuolo-Inter ore 12:00

Classifica della Serie A Women - Roma 36,  Inter 30, Juventus 28,  Napoli 25, Lazio 24,  Como 23, Fiorentina 23,  Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11,  Parma 10, Genoa 7.

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