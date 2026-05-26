Fiorentina, Vanoli ai saluti. L'agente non ci sta: posta la classifica di ritorno e scrive "senza parole"

Non è bastato raggiungere la salvezza a Paolo Vanoli, ormai destinato a salutare la Fiorentina. Come vi abbiamo raccontato (QUI la nostra news) in settimana dovrebbe essere in programma l'incontro tra Fabio Paratici e l'allenatore varesino, al quale verrà comunicata la scelta definitiva.

Un ulteriore 'indizio' sull'imminente addio di Vanoli potrebbe essere arrivato dalle storie Instagram del suo procuratore, Andrea D'Amico. L'agente ha infatti pubblicato la fotografia della classifica del girone di ritorno del campionato di Serie A. In questo campione di partite i viola hanno realizzato 16 punti in più rispetto al girone di andata (che vide l'arrivo di Vanoli soltanto all'11^ giornata) e sarebbero al settimo posto in classifica. Meglio di Lazio, Milan, Bologna e del Sassuolo di Fabio Grosso, tecnico che sembra in pole per ricevere il testimone di Vanoli. Ad accompagnare l'immagine una frase eloquente: "No Words.", "senza parole", a testimonianza di tutto il rammarico e l'amarezza che filtra all'interno dell'entourage dell'allenatore capace di portare la Fiorentina ad una salvezza nonostante le zero vittorie nelle prime 15 partite.

Lo stesso Vanoli, nelle ultime settimane, aveva puntato molto sui risultati ottenuti come certificato di permanenza. Più volte, alla domanda sul perché avrebbe meritato la conferma, Vanoli ha risposto: "Ci sono i risultati a dirlo". Ma questi non sono bastati.