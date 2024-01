Ufficiale Inter Women, saluta Ajara Njoya: ufficiale la risoluzione del contratto dell'attaccante

Ajara Njoya lascia l'Inter. L'attaccante camerunense, arrivata due anni fa dall'Atletico Madrid e scarsamente impiegata nell'attuale stagione, ha chiesto e ottenuto di potersi separare dal club, che ne annuncia l'addio con una nota: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante camerunense Ajara Njoya. Il Club desidera ringraziare Ajara per il contributo dato in questi anni in nerazzurro e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale".