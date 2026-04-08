Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
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Sarà la Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani di Pisa a ospitare, il prossimo 5 giugno, la sfida tra Italia e Serbia, ultima gara casalinga delle qualificazioni al Mondiale 2027 in programma in Brasile. Un appuntamento importante nel cammino delle Azzurre, che chiuderanno davanti al proprio pubblico il percorso verso la rassegna iridata. Per l’impianto toscano si tratta di un debutto assoluto: mai, infatti, la Nazionale femminile aveva giocato a Pisa.
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