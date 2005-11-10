Ufficiale Pro Vercelli, doppio innesto dall'Olanda: arrivano i giovani El Bakkali e Van Koeverden

Il primo è un centrocampista classe 2006, il secondo un difensore classe 2005. Entrambi arrivano dal Den Bosch e hanno firmato un biennale

La mano del dirigente olandese Eric Hellemons, arrivato lo scorso aprile dal Willem II, inizia a vedersi in casa Pro Vercelli. Il club piemontese ha infatti annunciato l'arrivo di due giovani dai Paesi Bassi come El Bakkali e Van Koeverden. Questa la nota della società:

"F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo da FC Den Bosch le prestazioni sportive dei calciatori Zaid El Bakkali, centrocampista classe 2006, e Luc Van Koeverden, difensore classe 2005.

Entrambi i calciatori si legheranno al Club fino al 30 giugno 2028.

L’arrivo di El Bakkali e Van Koeverden conferma la volontà della Società di investire su giovani calciatori motivati e funzionali alla costruzione di una squadra ambiziosa ed orientata al futuro. Le due operazioni si inseriscono pienamente nella strategia del Club e del Bridge Football Group, fondata sulla valorizzazione del talento, sullo sviluppo individuale dei calciatori e sulla creazione di valore tecnico e sportivo nel medio-lungo periodo.

La Società ha dichiarato:

“Zaid e Luc sono due profili che riteniamo perfettamente in linea con il percorso che vogliamo costruire. Arrivano da un contesto formativo importante e portano con sé entusiasmo e desiderio di dare un contributo concreto. Crediamo che alla Pro Vercelli possano trovare l’ambiente giusto per proseguire il proprio sviluppo. Queste operazioni confermano la direzione intrapresa da Bridge Football Group”.

Tutta la famiglia Pro Vercelli dà il benvenuto a Zaid e Luc, augurando loro le migliori soddisfazioni personali e professionali con la maglia bianca".