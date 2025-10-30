TMW Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"

L'Italia Under 17 si prepara allo scontro di domenica sera a Rabat (ore 20:00 diretta su RaiPlay) contro il Messico che vale l'accesso alla semifinale e l'ingresso fra le prime quattro del Mondiale Femminile in svolgimento in Marocco. L'allenatrice dell'Italia Viviana Schiavi nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com ha parlato della gara contro le centramericane e sulle prospettive della sua Nazionale: “Tutte le partite in un Mondiale o in un Europeo nascondono delle insidie, come dico sempre alle ragazze guardiamo sempre l’avversario, cerchiamo di preparare al meglio possibile la partita, ma l’accento lo mettiamo sempre su chi siamo noi, su quello che possono dare le ragazze. E sicuramente il Messico è una squadra con caratteristiche importanti in termini di velocità e tecnica, giocano molto di squadra e sono ben messe in campo. Non sarà una partita semplice, ma la prepareremo al meglio possibile. Poi starà sempre a noi fare la prestazione, la differenza, ma le ragazze finora hanno dimostrato di essere molto brave e pronte”.

Vi state preparando ai calci di rigore?

“Ci prepariamo sempre, anche prima di questa fase a eliminazione diretta. Li abbiamo sempre provati per abituare le ragazze a calciarli, avendo un’importanza rilevante in questa fase. Cerchiamo di essere pronte sapendo che poi c’è sempre la componente fortuna che incide in questi casi. Però non ci pensiamo e ragioniamo sempre sul cercare di chiudere la partita entro i 90, 95, 100 minuti di gara. Ma se dovesse presentarsi l’opportunità siamo pronte”.

Dopo 11 anni l’Italia torna a un Mondiale e fra le prime otto. Che sensazioni prova? Dove potete arrivare?

“Sensazione davvero bellissima, essere fra le prime otto del Mondo è un onore, ma quello che mi rende più orgogliosa è che è un traguardo meritato da questo gruppo. E la cosa importante è che le ragazze non si vogliono accontentare, vogliono andare avanti il più a lungo possibile fino ad arrivare fino in fondo. C’è ancora tanta energia, anche se le ragazze sono tanto giovani e più si sta lontane da casa, più diventa un po' più difficile. Ma tutto lo staff è fantastico nel gestire questa situazione, mettendo energia per farle sentire a loro agio e tenerle sempre su, cosa che fanno anche loro perché sono un bellissimo gruppo. Cerchiamo di reagire sempre e di andare avanti, per arrivare dove tutte noi vogliamo”.