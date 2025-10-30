TMW Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"

Lunga e interessante intervista quella che, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, ha rilasciato la Ct dell'Italia Femminile Under 17 Viviana Schiavi, che ha parlato a pochi giorni dalla gara contro il Messico che potrebbe valere la semifinale al Mondiale di categoria in svolgimento in Marocco: l'appuntamento è per domenica sera, quando le azzurrine proveranno quantomeno a eguagliare il terzo posto di undici anni fa e magari migliorarsi.

Tanti i temi toccati dal Schiavi, e tra questi non è mancato quello legato all'utilizzo dell'FVS, strumento tecnologico utilizzato sia in questo torneo che in Serie C maschile e in Serie A Femminile: "Io do un’opinione estremamente positiva anche per l’opportunità che viene data agli arbitri di rivedere le azioni in cui hanno qualche dubbio o non sono sicuri. Penso che sia un’opportunità importante anche per noi allenatori che dobbiamo adattarci e studiare per come reagire a questa nuova tecnologia, perché abbiamo visto in questo Mondiale che questo porta a perdite di tempo e ad allungare le partite e quindi bisogna saper gestire le ragazze in quelle pause, tenerle sull’attenti. Anche a livello fisico bisogna fare delle valutazioni per via che si allungano le gare. Poi come tutte le novità bisogna abituarsi e adattarsi, ma sono assolutamente pro FVS anche perché ci siamo giocate bene le nostre carte in questo Mondiale".

Nei campionati, però, come noto, le polemiche non mancano...