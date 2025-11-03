Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"

Un Quarto di Finale indigesto, al Mondiale Under 17, per l'Italia Femminile di categoria, che si arrende solo all'ultimo rigore davanti a un Messico che centra quindi la semifinale della competizione: lacrime amare, quelle versate a Rabat dalle azzurrine, lacrime - e prestazione - che comunque fanno solo onoro a quello che è stato un percorso di grande livello, che certifica ancora una volta in più quando sia in crescita il movimento femminile italiano, non solo a livello di prime squadre e Nazionale maggiore.

Gara, quella contro il Messico, terminata 0-0 nei tempi regolamentari, e decisa poi, come detto, ai calci di rigore, dove ha pesato oltre misura l'errore di Giudici che già nei novanta minuti, così come Galli, aveva fallito un penalty.

"Sembra una frase fatta, ma questo è il calcio - ha detto nel post gara la CT Viviana Schiavi parlando ai canali ufficiali della FIFA -. Al di là degli errori dal dischetto, anche questa sera (ieri, ndr) le ragazze hanno dimostrato di essere una grandissima squadra e di non avere mai mollato. Peccato. Posso solo fare i complimenti alle ragazze e augurare loro un futuro roseo e brillante, perché se lo meritano. Sono sicura che vivranno molte altre serate come questa, con un epilogo diverso".